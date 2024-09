Flashback:- "Sean ‘Diddy’ Combs seen physically assaulting Cassie Ventura in 2016 surveillance video obtained by CNN https://t.co/J72dKAIGwc

Homeland Security viel in maart Diddy's huizen in LA en Miami met ietwat overdadige mankracht binnen, maar dit is zijn eerste arrestatie sinds de eerste acht aanklachten van seksueel geweld verschenen. De verzamelde aanklachten achter dit arrestatiebevel zijn nog niet toegankelijk, maar zeer waarschijnlijk bevat het veel meer dan 'enkelvoudige' vormen van seksueel geweld. Later vandaag worden de aanklachten geopenbaard en bevatten waarschijnlijk beschuldigingen van mensenhandel, verkrachting, fraude en chantage.