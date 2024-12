Jay-Z, een "rapper" en "ondernemer", getrouwd met een bekende "vrouw" ("Beyonce"), is door een andere "vrouw" beschuldigd van verkrachting, toen ze nog een "meisje" was, in 2000. Samen met P. Diddy, eveneens "rapper" en "ondernemer". Eea zou gebeurd zijn na de MTV Awards (maar laten we niet kinderachtig doen: we nemen allemaal wel eens een brugklasser mee naar een "afterparty"). We weten natuurlijk niet of Jiggaman "schuldig" is, een schikking is in ieder geval in de beeldvorming doorgaans een "schuldbekentenis", en daar wil hij niet aan. Dus: boos statement op "X", over de "advocaat" van het vermeende "slachtoffer". Het helpt overigens in diezelfde "beeldvorming" in ieder geval niet dat "meneer" überhaupt dikke mik was met Diddy, en een plaat opnam met R. Kelly, nog zo'n ideale "schoonzoon." Tegelijkertijd: nergens ter wereld zoveel onzin rechtszaken als in de "Verenigde" Staten. Afijn, "believe" women, maar veroordeel "daders" pas als een "rechter" dat ook heeft gedaan, enzovoorts.