Raven van Dorst (werd ooit bekend in DWDD als Elle Bandita, maar sindsdien geen elle meer en ook geen bandita) staat niet bepaald bekend om diens chique imago, maar dat onaangepaste blijkt zich ook voort te zetten in de omgang met personeel. Raven is niet alleen bekend van televisie maar ook (een stuk minder bekend) van metalband Dool. Daar valt natuurlijk vergeleken met de televee geen droog brood mee te verdienen en zodoende moet er flink op de kleintjes worden gelet. Een oud-werkneemster van Raven moest daarom volgens roddelboer Juicechannel__ tijdens een tournee haar hotelkamer delen met Ravens manager Ram Lauwrier, die zonder pardon 'poedelnaakt' in het tweepersoonsbed stapte. Moest ze zeg maar ineens op zijn kleintje letten. Toen het crewlid hierover aan de bel trok bij Raven werd haar naar verluidt uitgelegd dat Ram Lauwrier nou eenmaal standaard in zijn blote Dool slaapt of er nu een mannelijke of vrouwelijke collega bij is. Na het incident raakte het vrouwelijke crewlid haar baan kwijt. Daarin stond ze niet alleen, of nouja stond; een ander crewlid werd nadat hij door ziekte zijn voet kwijtraakte de deur gewezen omdat Ravens team 'geen zin had in een kreupele'. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is schijnt Ram Lauwrier er ook een handje van te hebben om ex-crewleden openlijk zwart te maken, zodat ze een andere aanstelling in het bandjescircuit wel kunnen vergeten. Dan zijn er ook nog allemaal klachten over dat Raven van Dorst eigenlijk een hekel heeft aan bijna alle BN'ers waar hen mee werkt, daar kunnen we ons dan weer bijzonder goed in vinden.