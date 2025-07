Voor wie het niet weet, Lang Leve de Liefde is dus een programma waarin vrijgezelle sukkels zich tenminste 24 uur laten opsluiten in een vakantievilla met een andere vrijgezelle sukkel om het daar zo gezellig mogelijk te hebben. Allemaal onder het mom van een 'sociaal experiment' waarbij de deelnemers aan elkaar gematcht zijn door experts, maar dan vooral experts in het maken van lekkere tv. Het zijn de onaangename, ongemakkelijke of tamelijk onzedelijke momenten die het programma het kijken waard maken en zodoende zit er dus 24 uur per dag een stagaire mee te loeren en op zulke momenten notities te maken, het jammere is namelijk: JE KUNT DIE 24 UUR NIET HELEMAAL UITZENDEN. Je zou zeggen dat iedereen die zich voor zo'n show opgeeft dat wel weet, maar juiceboeren op Instagram hebben een blik VERONTWAARDIGDE ex-deelnemers opengetrokken. Om te beginnen komt @juicechannel_ met een klassiek juice-van-horen-zeggen-verhaal over een deelnemer die al dan niet een agressieprobleem zou hebben opgebiecht, waarna die biecht er al dan niet uit zou zijn geknipt. Daarop reageren dan vervolgens weer andere ex-deelnemers die OOK vinden dat hen groot onrecht aan is gedaan door de knip-en-plak-meneren van Lang Leve de Liefde. Ex-deelnemers, die klaarblijkelijk nog nooit het programma hebben gezien. Als ze dat wel hadden gedaan wisten ze dat de makers bij uitstek de opvallende en in potentie spraakmakende momenten uitzenden, daar is het namelijk TELEVISIE voor. Als iedere aflevering een mega genuanceerd beeld zou neerzetten van de 24-uursdate zou het namelijk dood en doodsaai zijn en ja dan kán het wel eens zo zijn dat jouw diep gelaagde, goedaardige persoonlijkheid niet ten optimale van het scherm spat. Al met al blijkt maar weer: reality-tv is voor heel domme mensen.