Zo vlak voor de feestdagen en in de laatste dagen van het jaar probeert iedereen elkaar nog snel te overtreffen wat betreft de allerdomste takes op papier. We verbaasden ons al over de sociologe die het verhoogde dreigingsniveau vooral heel vervelend vond voor de moslims en Trouw-columniste Emine walst daar overeen (mirror) door te stellen dat moslims eigenlijk de grootste terreurslachtoffers zijn, want woorden zijn in haar opinie ook een vorm van terreur. Een wantrouwige blik doet blijkbaar net zoveel pijn als een rugzak vol C-4 in een treincoupé vol kinderen. Het is een gevaarlijk pad dat ze bewandelt. Het gebruik van woorden gelijkstellen aan terrorisme en geweld is dezelfde logica die leidde tot de moord op Theo van Gogh. Als we woorden kwalificeren als terrorisme, stellen we terrorismebestrijding gelijk aan het bestrijden van woorden en dus meningen. Alleen mensen die historisch diep in hun eigen slachtofferrol zitten, zien niet in dat deze logica bijzonder problematisch is. Om nog maar te zwijgen over het feit dat een bestrijding van gevaarlijke meningen nooit goed kan uitpakken voor een chronisch haatpredikende ideologie. Of denkt ze dat ze als enige beslist welke meningen door de keuring komen? Zo ziet u maar weer: wanneer twee mensen naast elkaar in de trein zitten en ze allebei de Trouw lezen, dan zijn zij beiden slachtoffers van Emine's onnozele crack.