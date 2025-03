Hee wat leuk. Er is weer iets de Schuld van GeenStijl. Namelijk ongenuanceerd zijn over terroristen. Dat stond meer dan een week geleden in De Groene Amsterdammer en het duurde even tot wij erop werden gewezen maar ach, als iemand iets stoms over GeenStijl schrijft zijn wij nooit te beroerd om die iemand, in dit geval 'terrorisme-expert' Jelle van Buren, een beetje aandacht te geven. En ja, wij snappen ook wel dat Van Buuren hier eigenlijk 'bepaalde reaguurders onder sommige topics' bij GeenStijl bedoelt en wij moeten misschien niet zeiken over 'een beetje kort door de bocht gaan' dus bij dezen alvast sorry voor het mierenneuken.

Maar toch een topic dus.

Want het lollige cq verdrietige van het artikel van Jelle van Buren is dat het juist draait om de gedachte dat daders van terroristische aanvallen niet makkelijk in één hokje te plaatsen zijn. En dan vinden wij het toch een tikkeltje sneu, lelijk & typerend voor een zeker categorie experts die te pas en te onpas opduiken in de media, om GeenStijl in één hokje te plaatsen, en wel het hokje dat net deed alsof de dader in Maagdenburg stiekem toch een moslim was.

Want al op de ochtend na de aanslag schreven wij dat de dader een Saoedische ex-moslim was die Merkel dood wilde. En sterker nog, twee dagen daarna las u bij ons het uitgebreid gedocumenteerde topic met de heldere en kernachtige kop Profiel: Kerstmarktterrorist is géén verdekte jihadist die zich voordeed als ex-moslim, vond dat Duitse overheid zich specifiek tegen Saoedische ex-moslims had gekeerd om islam te verspreiden. Wij dagen u uit in Nederland een journalistieke uiting te vinden waarin overtuigender uiteen wordt gezet dat Taleb Al-Abdul geen jihadist was. Júíst de geluiden in de comments op GeenStijl inderdaad die Van Buuren omschrijft waren een extra stimulans voor onze redactie om goed in deze zaak te duiken. Dat kun je omschrijven als 'grote verwarring op weblog GeenStijl', maar wij zeggen tegen onszelf: lekker gewerkt, pikken.

En om nog maar even door te gaan met genaunceerde zelfpijperij: het tweede voorbeeld in het verhaal van Van Buuren is Southportkiller Axel Rudakabana, over wie wij al op 31 juli schreven: "En gisteren was al lang bekend dat de dader van Rwandese afkomst is, een land dat nou niet bepaald bekendstaat om zijn grote islamitische populatie." Daarna haalt Van Buren een Nederlands voorbeeld van saladebarterrorisme (wel leuk woord, red.) aan, namelijk Fouad Lakhlili, de danig verknipte schutter in het Erasmus MC. U mag nul keer raden welk medium als eerste in Nederland naar zijn volledig geschifte 4chan-profiel verwees maar het begint met de G en eindigt op eenStijl. Noem ons zuur, noem ons rancuneus, maar wij maken dan toch even bezwaar tegen het rabiate hokje waar we door Van Buuren in worden geduwd.

Ondertussen wordt er in de Volkskrant, én in het Algemeen Dagblad bloedserieus gesuggereerd dat de islamitische dader van de aanslag in München in opdracht van de Russen handelde. Maar nee. De wegkijkers, dat zijn echt alleen de mensen die de problemen met de islam benoemen hoor.