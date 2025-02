Nog veel politie in het gebouw, maar de situatie is onder controle. Gebouw nog wel afgesloten. pic.twitter.com/5f97gyAOou

Welja. De man die afgelopen vrijdag geprobeerd heeft met een steekwapen het Tweede Kamergebouw binnen te dringen komt uit Nijmegen, is 18 jaar en wordt verdacht van voorbereiding moord met terroristisch oogmerk. Dat meldt het OM, meldt RTL Nieuws. Dan denken wij: die wilde 1 specifieke politicus vermoorden. Maar wie dan?

UPDATE - NOS meldt: "Het OM kan nog niets zeggen over zijn motief." VAAAAAG

UPDATE - Meer (maar niet zo heel veel meer) info bij Omroep West. Verdachte is vandaag voorgeleid, zijn voorarrest is met twee weken verlengd.