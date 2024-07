Southport Huge disorder now police getting missiles chucked at them and now are retreating expected riot police to come in #southport pic.twitter.com/hjQKymVLXN

Terwijl wij gisteren onze ogen op het Midden-Oosten hadden, ging het los in het Noord-Westen van Engeland. Een meute "bezorgde burgers" was kennelijk zo ontzettend begaan met de inderdaad afschuwelijke slachtpartij in Southport, dat ze een moskee aanvielen en met de aanwezige politie op de vuist gingen. Even tussendoor: het is vrij absurd dat bij zo'n extreem heftige aanslag de berichtgeving over de dader terughoudend moet zijn, alleen maar omdat hij minderjarig is, daar is de impact van zijn daad simpelweg te groot voor.

Maar toch even voor iedereen achterin: de claim dat de dader een asielzoeker met de naam Ali-Al-Shakati zou zijn (en op een lijst zou staan van MI6, dat daar helemaal niet over gaat), ging maandag alleen maar rond bij idiote accounts, die al dan niet linkten naar een nog idiotere website. En gisteren was al lang bekend dat de dader van Rwandese afkomst is, een land dat nou niet bepaald bekendstaat om zijn grote islamitische populatie. Sympathisanten van de protesten claimen nu dat men pas naar de moskee zou zijn gegaan omdat tijdens de herdenking iemand met een bivakmuts en een mes is gearresteerd door de politie.

Maar dat is nogal een raar verhaal: omdat je de de islam zo'n achterlijke en gewelddadige godsdienst vindt, trek je naar een moskee voor achterlijk geweld na een aanslag die waarschijnlijk echt een keer niks met de islam te maken heeft. Vervolgens raak je slaags met de politie, die je juist vlak daarvoor heeft beschermd tegen eventueel geweld door een man met een mes op te pakken. Het resultaat: 39 gewonde agenten. Lekker gewerkt.