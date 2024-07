WATCH: ITV News has obtained footage of an individual pacing in front of a house that was later raided by police in Southport https://t.co/KRPF6SGGcM pic.twitter.com/XraFLXoTrT

Een dag na de berichten over de steekpartij in Southport bij een yogales met Taylor Swiftthema voor basisschoolkinderen weten we iets meer, maar nog altijd heel veel niet. Aangezien de dader minderjarig is, zijn de anders toch wat minder terughoudende Britse media behoorlijk terughoudend. Wel lezen we bij The Telegraph dat de dader een 17-jarige jongen uit Banks met Rwandese ouders, die is geboren in Cardiff en op zijn zesde naar de omgeving van Southport verhuisde. De kans dat complete random accounts op twitter en volstrekt onbetrouwbare nepnieuwssites gelijk krijgen en het hier om een islamitische terreuraanslag gaat, lijkt daarmee vrij klein. De politie heeft laten weten dat het motief van de daad nog steeds onduidelijk is.

Ondertussen doken gisteravond bij ITV News bovenstaande beelden op. De opnames van de gemaskerde figuur met een groene hoodie die heen en weer loopt zouden 20 minuten vóór de steekpartij zijn gemaakt bij een woning op zo'n 8 kilometer van de plaats delict, die na de steekpartij is binnengevallen door de politie (ook te zien op de video). Inmiddels zijn twee kinderen overleden, vechten er nog zes in het ziekenhuis voor hun leven en zijn er ook twee volwassenen slecht aan toe, waaronder deze 35-jarige lerares op de getroffen dansschool. Gruwelijk.

UPDATE: Buurtbewoners GESCHOKT, dader komt uit "such a nice family"

UPDATE: Negenjarig meisje overleden, nu drie dodelijke slachtoffers