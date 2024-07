Ongezellig nieuws uit het Verenigd Koninkrijk, waar in Southport (in de buurt van Liverpool) na een steekpartij ten minste acht slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht, waaronder kinderen. De vermoedelijke dader is gearresteerd en zijn mes is in beslag genomen. Volgens de politie is verder gevaar op dit moment geweken.

UPDATE - Ooggetuige bij Sky News: "The mothers are coming here now and screaming. It is like a scene from a horror movie."

UPDATE - Liverpool Echo meldt ten minste 1 dodelijk slachtoffer, "believed to be a child", en mogelijk meer dan 10 gewonden.

UPDATE - Kinderziekenhuis Alder Hay in Liverpool verklaart 'major Incident' op de spoedeisende hulp, raadt aan om er alleen kinderen heen te brengen in ernstige gevallen.

UPDATE - Uitbater van winkel in de straat van de plaats delict op SkyNews. "We heard someone's walked into the nursery and started randomly stabbing kids."

UPDATE - Volgens BBC was er op het moment van de aanval een 'Taylor Swift Yoga and Dance Workshop' bezig in het kindcentrum. De doelgroep is tussen 6 en 11 jaar oud.

UPDATE - De gearresteerde verdachte is een 17-jarige jongen uit het nabijgelegen Banks. De politie onderzoekt het incident NIET als terreurdaad.