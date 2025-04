In het Belgische plaatsje Oudenaarde zijn vannacht de twee vermiste kinderen uit Dalfsen in goede gezondheid gevonden. De politie meldt vanochtend dat de kinderen in het bijzijn van beide biologische ouders zijn aangetroffen in een woning. De ouders zijn aangehouden en worden ervan verdacht de kinderen te hebben onttrokken aan het wettelijk gezag.

Het was een nogal schrikken toen gisterochtend het bericht binnenkwam dat een jongetje van 6 en een meisje van 11 waren vermist. De politie ging al direct uit van een ontvoering in de 'relationele sfeer' en maakte daarom gebruik van een Amber Alert. De regionale omroep Oost wist te melden dat buurtbewoners in Holtwiklanden, Enschede de vader de afgelopen tijd vreemd gedrag vonden vertonen, nadat de kinderen uit huis waren geplaatst. Hierover doet de politie nog geen mededelingen, maar bevestigde wel een inval in de woning in Enschede. Een buurvrouw van de vader zag hem een schop in de auto leggen en zegt over zijn gedrag nog het volgende: ""En hij keek voortdurend om zich heen, heel verdacht allemaal", zegt een buurman. "En de nacht ervoor - van zaterdag op zondag - stond hij heel lang met zijn auto met gedoofde lichten voor zijn woning. Toen we vroegen of het goed met hem ging, lachte hij heel vreemd.""

Totdat de politie meer informatie naar buiten brengt blijven we nog met veel vragen zitten, zoals: waarom ga je in 's hemelsnaam naar BELGIË?