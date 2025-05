Beste mensen. Allemaal even uitkijken naar een grijze Japanner met daarin 2 kids en een 67-jarige man uit/in omgeving Beerta. Eerder vandaag werd een AMBER ALERT uitgevaardigd voor Jeffrey (10) en Emma (8). Nu is duidelijk dat Klaas Bijl, een 67-jarige man uit Beerta wordt verdacht van de ontvoering van de twee kinderen. Zij zijn mogelijk vertrokken in een grijze Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4. Weet jij meer? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of via het onderstaande tipformulier. Brrrr.