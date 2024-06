Hamas claimde eind mei dat het drie IDF-commando's in een Gazaanse tunnel had ontvoerd. De IDF ontkende de ontvoering meteen, zonder te specificeren of het een ontvoering van een gedode of levende soldaat bedoelde. Op de website waar de IDF hun eigen gewonden- en dodental bijhoudt staat boven het aantal expliciet "The war dead whose names were allowed to be published". Oftewel; niet alle namen worden verkondigd, omdat die dingen in spec ops-kringen gewoon iets anders liggen. Dat hield dus ruimte open voor de mogelijkheid dat de getoonde gedode soldaat wel een IDF-commando was, wiens dood om operationele redenen niet werd bevestigd.

Echter, wat van meet af aan al vreemd was aan de Hamas-claim is dat deze zwaar inzette op dat de commando een "huurling" zou zijn geweest. Het was onduidelijk wat Hamas daarmee bedoelde, omdat de IDF zich de operationele risico's van "huurlingen" in de gelederen helemaal niet kan veroorloven, en met een dienstplichtige bevolking bovendien geen huurlingen nodig heeft.

Maar uit de onderstaande nieuwe informatie blijkt misschien wat Hamas echt bedoelt met "huurling", namelijk een Palestijn die na Israëlische hechtenis een Israëlische informateur en collaborateur werd.

Twee verslaggevers claimen dat de getoonde man Khalil Dawas is, een Palestijn uit Aqabat Jabr, Jericho:

"Khalid was previously imprisoned for being a "threat to Israel". Sources from the village reported that Khalid was an informant for Israel - and had not been seen in the village or Jericho for some time, suspecting he fled to Israel. This potential identity gives legitimacy to both the claims made by Israel and Hamas: This incident did occur, but no soldier was taken captive."

Op basis van deze nieuwe informatie stelt onderstaande fact-checker Tal Hagin zijn de waarschijnlijkheid rond de aard van de gebeurtenis als volgt bij:

"Updated likelihoods based on the previous 2 updates, corrections, and these 2 reports: 1. High likelihood: A Palestinian collaborator for Israel was killed in a tunnel in Jabaliya. 2. Low likelihood: A Palestinian managed to enter Gaza and was killed by Hamas for propaganda."

We blijven kijken, die twee Hamas-video's na de breek.