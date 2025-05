In this footage we can clearly see the huge amount of flour being hoarded in this Hamas-controlled warehouse on Salah a-Din Rd., Central Gaza. Timestamp: 11 hours ago #TheGazaYouDontSee Link in 1st comment https://t.co/DldLEJTbiO pic.twitter.com/HXhPlkOyXj

Je verwacht het wel maar Hamas houdt dus al maanden vele duizenden zakken meel achter voor de bevolking zodat het Gazaanse honger in kan zetten in de beeldvormingsoorlog. Je gaat er soms bijna van denken dat Hamas niet per se het beste voorheeft met de Gazaanse bevolking. En er wordt nu gedaan alsof je deze opslagplaats geen 'Hamas-locatie' mag noemen, omdat het een gebouw van het VN World Food Programme is. Maar zo'n sleutellocatie staat natuurlijk onder Hamas' ijzeren bewind, dus dat is enkel semantiek, dit is 100% een Hamas-opslagplaats met een andere sticker erop.

Afijn, die Hamas-locatie dus werd gisteren door vele honderden, misschien wel duizenden Gazanen bestormd en de meel werd meegenomen. De NOS spreekt natuurlijk enkel van een "VN-opslagplaats", noemt Hamas geen enkele keer in de tekst en schrijft: "Twee van hen stierven in de verdrukking, twee anderen overleden aan schotwonden, maar het is onduidelijk wie die schoten heeft gelost." Tegelijkertijd zegt Hamas zelf in een Telegrambericht dat het na de bestormingn "vijf mensen heeft geëxecuteerd wegens diefstal".

In ander nieuws zijn Gazanen zó blij met de nieuwe semi-private Amerikaans-Israëlische hulplocaties die Hamas buitenspel zetten dat Trump en ZELFS NETANYAHU er expliciet kusjes toegeblazen krijgen. Vanavond ongetwijfeld in het NOS-journaal! Veel meer beeld na de breek.