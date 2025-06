Iets met 'no climate justice on occupied land' of welke intersectionele luchtbotsing hier ook alweer aan de basis ligt. DE BOOT genaamd Madleen valt hier live te volgen en loopt binnenkort stuk op de Israëlische marine, wat de bemanning natuurlijk maximaal gaat melken. De IDF gaf eerder al te kennen dat de boot er sowieso niet langs komt: "The Israeli Navy is expected to block a high-profile activist mission sailing to Gaza to challenge Israel’s blockade (...). Israeli defense officials told The Times of Israel that they are monitoring the boat’s route. (...) The boat may be towed to the Ashdod port or left at sea, the Kan public broadcaster reported earlier this week. (...) Responding to a query, the IDF said it was “enforcing the maritime security blockade on the Gaza Strip, and is prepared and ready for a wide range of scenarios that it will handle in accordance with the political echelon’s guidelines.”" We blijven kijken.

Update 13:39 - Israëlische MinDef Katz zegt over de boot: "I have instructed the IDF to act so that the Madleen does not reach Gaza. To the antisemitic Greta and her friends, I say clearly: You should turn back, because you will not reach Gaza. The State of Israel will not allow anyone to violate the naval blockade on Gaza, the primary purpose of which is to prevent the transfer of weapons to Hamas, a murderous terror organization that holds our hostages and commits war crimes."