Na die onmiddellijke ontkenning door de IDF merkten fact checkers op dat de ongebruikelijke getoonde dienstwapens - CZ Scorpion Evo 3's - mogelijk wel degelijk gebruikt worden door Israëlische speciale eenheden. Ook menen kenners te zien dat de nachtkijkers en optische vizieren wel degelijk onderdeel kunnen zijn van de Israëlische uitrusting.

Ook werd door hen opgemerkt dat er mogelijk maar één in plaats van drie wapens/bodykits getoond worden, want je ziet de drie wapens/bodykits inderdaad nooit in 1 foto. En dat vermoeden zou natuurlijk wel overeenkomen met het feit dat Hamas in die video maar 1 lichaam toonde, en nu dus maar 1 foto van een gezicht publiceert. Echter: we zagen destijds wel degelijk twee en nu drie helmen in 1 foto, en in de nieuwe video bovendien drie veldradio's met Hebreeuws opschrift in 1 foto.

Belangrijke noot, op de website waar de IDF hun eigen gewonden en dodental bijhoudt staat boven het aantal expliciet "The war dead whose names were allowed to be published". Oftewel; niet alle namen worden verkondigd, omdat die dingen in spec ops-kringen gewoon iets anders liggen.

Op moment van schrijven durven we aan dat de alhier getoonde soldaat inderdaad een Israëlische commando is wiens lichaam na gedood te zijn door Hamas meegenomen is. Dat durven we aan omdat de IDF op 26 mei dus enkel ontkende dat er een soldaat levend ontvoerd zou zijn, en dat is inderdaad niet het geval.

We houden er rekening mee dat er komende dagen mogelijk nog twee Hamas-video's met nieuwe foto's van twee nieuwe gezichten verschijnen.

Het is onduidelijk wat Hamas in het filmpje bedoelt met "Is he one of the mercenaries whom you have not spoken of since October 7?" Maar diezelfde Israëlische commando's trekken het net steeds strakker rond centrum Rafah, en je moet wat.

Grote foto van de vermeende Israëlische commando na de breek.