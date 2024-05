Na volgens de VN 'in slechts drie weken meer dan 1 miljoen van de 1,3 miljoen burgers uit Rafah te evacueren' lijkt Israël het dus aan te gaan durven: grondoperaties tegen Hamas' laatste bataljons. En dat terwijl Rutte en Bruins nog zo dringend tot een staakt-het-vuren opriepen, hoe durven ze!

Het Hebreeuwse IDF-account bevestigt het uitvoeren van kleinschalige grondoperaties door speciale eenheden. "The IDF confirms for the first time that it is operating in the center of Rafah in the southern Gaza Strip, while calling the offensive against Hamas there “precise” and “intelligence-based.” Troops of the Commando and Givati brigades, operating in central Rafah, located rocket launchers, tunnel shafts, and caches of weapons used by Hamas, the military says."

Hamas, het net sluit.