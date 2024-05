Vreemd hè, hoe iedereen krampachtig blijft hechten aan een sjabloon dat nooit waar was, namelijk dat Rafah's burgers daar opgesloten zitten. Terwijl het evacuatieplan half februari al bekend was, en Israël het deze maand voor elkaar kreeg om in slechts drie weken meer dan 1 miljoen burgers te Rafah naar humanitaire zones te evacueren.

Zeker, er vielen deze week helaas wel zo'n 45 burgerdoden door een brand in dat tentenkamp en bovendien werd daar een kind onthoofd door een explosie. Het is op moment van schrijven echter nog steeds onduidelijk wat de exacte toedracht van die brand en onthoofdende explosie was.

CNN legde "geverifieerd beeldmateriaal" van restanten van de gebruikte Israëlische munitie op locatie voor aan analisten en zij onderschrijven deels de Israëlische lezing van het voorval. Namelijk: dat Israël zijn kleinst mogelijke straaljagermunitie - twee GBU-39 small diameter bombs met een explosieve lading van 17kg per stuk inzette. Israël zegt dat het die munitie inzette op 180 meter afstand van het tentenkamp en de brand daarmee onmogelijk door enkel hun munitie veroorzaakt kon zijn.

Echter, CNN zegt dat het restanten van de munitie 'geo-located' heeft nabij de ingang van dat kamp. "CNN geolocated videos showing tents in flames in the aftermath of the strike on the camp for internally displaced people known as “Kuwait Peace Camp 1.” In video shared on social media, which CNN geolocated to the same scene by matching details including the camp’s entrance sign and the tiles on the ground, the tail of a US-made GBU-39 small diameter bomb (SDB) is visible, according to four explosive weapons experts who reviewed the video for CNN."

Kortom, de exacte locatie van de aanval staat nog ter discussie.

Israël zegt te onderzoeken of de brand veroorzaakt werd door secundaire explosies van een mogelijke Hamas-munitieopslag dichter bij het kamp en voert daarbij o.a. deze video aan waarin omstanders zeggen dat Israël een Hamas-jeep vol wapentuig aanviel, en dit naar verluidt "onderschepte telefoongesprek" waarin bewoners hetzelfde zeggen.

Nog een klein detail dan; natuurlijk hoort een tentenkamp vol burgers veilig te zijn, maar technisch lag het tentenkamp niet binnen de officiële, door de IDF als zodanig aangemerkte humanitaire zone - het lag er 1,7 kilometer buiten.

In ander nieuws ontkent Egypte het bestaan van zo'n 20 tunnels tussen Rafah en Egypte, dus dan zullen het wel luchtspiegelingen zijn!