AMSTERDAM STAAT IN BRAND, letterlijk en figuurlijk, maar toch vooral figuurlijk en maar een klein beetje letterlijk. Het letterlijke stukje gaat over een vrachtschip dat sinds gistermiddag in brand staat in het Westelijk Havengebied. Gisteravond werden maar liefst 4 NL-Alerts verzonden naar telkens een groter gebied van de stad en bij het vierde bericht werden ook het centrum van de hoofdstad, Uithoorn en Amstelveen gewaarschuwd voor de rookontwikkeling en stank. Gelukkig zijn ze in het centrum wel wat gewend qua stank, daar vullen de straten zich al sinds mensenheugenis met pis- en wietlucht en de geur van verschaald bier.

Vanochtend om 06.00 uur heeft de brandweer opgeschaald naar GRIP 2, vanwege de rookontwikkeling die zich zo hevig verspreidt. Veel Amsterdammers maken zich zorgen of ze deze morgen wel hun huis uit kunnen om richting werk of de school van de kinderen te fietsen. De brandweer stelt de bewoners gerust bij AT5: "Rook is per definitie niet goed voor je, maar fietsen is wel te doen. Het advies blijft om uit de rook te blijven. Zorg er wel voor dat je normaal blijft ademen op de fiets", aldus de woordvoerder." Daar kunnen de Amsterdammers het deze vrijdagochtend mee doen, maar het probleem meneer, dat blijft:

"De brandweer laat weten dat er in gedeeltes van de stad waar de rookwolk overheen is getrokken een lichte neerslag van brandresten, bestaand uit roet, is gevallen. De resten kunnen onder andere op auto's of fietsen liggen, maar bijvoorbeeld ook op de kozijnen. "Indien u dit aantreft in uw tuin, op uw huis of op uw auto, dan kan dit worden schoongemaakt met warm water en een sopje", zo adviseert de brandweer." En inspecteer vooral ook even uw moestuintjes.