In principe niet superhandig als de EU een formeel onderzoek tegen je landsverdrag start en Frankrijk, Canada en Engeland dreigen met "concrete maatregelen" wegens de hervatting van het Gaza-offensief - dat overigens zomaar eens effectief kan blijken in het beëindigen van Hamas' bewind. Times of Israel schrijft over het voorval: "IDF troops fired warning shots in the air as a group of foreign diplomats was conducting a tour in the West Bank city of Jenin a short while ago, footage shows. Videos from the incident, published by the Palestinian Authority’s foreign ministry, show dozens of people, including photographers, close to an army checkpoint in Jenin."

Er zijn geen gewonden gevallen onder de delegaties uit o.a. "France, Britain, Canada, Spain, Russia, the European Union, Egypt, Jordan, Morocco, Portugal, China, Austria, Brazil, Bulgaria, Turkey, Lithuania, Poland, Turkey, Japan, Romania, Mexico, Sri Lanka, Canada, India, Chile, and a number of representatives of other countries." De IDF heeft nog niet op het voorval gereageerd. Meer beeld na de breek.

Update 14:44 - De IDF reageert dat de delegatie zich weg bewoog van de vooraf overeengekomen route, en aangezien het een actieve gevechtszone is, de waarschuwingsschoten afgevuurd werden om de groep terug te bewegen. Ook gaat de plaatselijke commandant zo snel mogelijk met de delegaties in gesprek om zijn excuses te maken.

"Eerder vandaag vond een gecoördineerde intocht van een diplomatieke delegatie in Jenin plaats. Bij het coördineren van de binnenkomst kregen de delegatieleden een goedgekeurde route toegewezen, aangezien zij zich in een actieve gevechtszone bevonden. Uit een eerste onderzoek bleek dat de expeditie van de route was afgeweken en in een gebied was beland waar het verblijf verboden was. Een IDF-eenheid die ter plaatse opereerde, vuurde een verspreidend schot af. Er was geen schade of slachtoffers.

Aan het einde van het evenement, toen duidelijk werd dat het hier om een ​​diplomatieke delegatie ging, onderzocht de commandant van de Judea en Samaria Divisie, Brigadegeneraal Yaki Dolf, het incident onmiddellijk. Daarnaast gaf de commandant van het Civiele Bestuur, Brigadegeneraal Hisham Ibrahim, de officieren van de eenheid opdracht om onmiddellijk met de vertegenwoordigers van de landen te spreken. Hij zal binnenkort persoonlijke gesprekken voeren met de diplomaten en hen bijpraten over de bevindingen van het eerste onderzoek dat naar deze zaak is uitgevoerd. Het IDF betreurt het ongemak."