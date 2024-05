Beroering gisterenavond laat toen Hamas-woordvoerder Abu Obeida plots een speech aankondigde: hij had al wel van zich laten horen sinds het begin van de oorlog, maar niet op deze manier en ook niet zo laat. De reden van z'n jubelbericht: Hamas claimt bij Jabalia in het noorden van de Gazastrook een aantal (niet duidelijk is hoeveel) Israëlische soldaten te grazen hebben gekomen. Bij een operatie in een tunnel liepen de IDF-soldaten in de hinderlaag van de Qassam Brigades, en, zo claimt Abu Obeida, daarbij werden de Israëliërs afgemaakt, maar ook ontvoerd. Nu zijn er natuurlijk al genoeg Israëlische soldaten omgekomen in de Gazastrook, maar dat ontvoeren ligt extreem gevoelig - de IDF staat erom bekend tot het uiterste te gaan om gesneuvelde soldaten terug te halen. De IDF reageerde dan ook als door een wesp gestoken en had enkele minuten na de speech al een korte verklaring online dat er absoluut géén sprake was van ontvoering. Wel publiceerde Hamas beelden van een lichaam dat door een tunnel over de grond wordt gesleept, met daarbij ook foto's van IDF-kleding en materieel. Lastig te verifiëren en lekker onduidelijk, maar direct na de speech van Abu Obeida brak er feest uit op de UvA in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Dit krijgt nog: een staartje.