Een relatiedrama, waarbij een vader wordt verlaten door de moeder van zijn kinderen en hij de kinderen slechts eens in de twee weken mag zien, heeft natuurlijk meerdere kanten. Maar NOOIT, NOOIT mogen kinderen het slachtoffer worden van de problemen van de ouders. Dat is wel gebeurd in Groningen, waar Klaas Bijl zijn kinderen Jeffrey (10) en Emma (8) ontvoerde en hij de auto met zijn kroost op de bodem van de Rensel parkeerde. De familie heeft zojuist bevestigd: Klaas heeft zijn kinderen mee de dood in gesleurd. Rust zacht, kinderen.