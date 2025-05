We onderbreken het StamCafé voor een griezelige update in het mysterie rond Jeffrey (10) en Emma (8), die zijn meegenomen door hun vader Klaas Bijl. Voor het leven van de kinderen wordt gevreesd en in de zoektocht naar het stel heeft de politie nu een auto in het water gevonden. De auto is gevonden bij de Renselweg in Winschoten, aan een kanaal op een bedrijventerrein. De politie heeft niet bekendgemaakt of het gaat om de Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4 waarmee Klaas 'm peerde met de kinderen. Die auto werd even voor en even na de ontvoering van de kinderen nog gespot in... Winschoten. Brrr.