Hierboven de video van de achtervolging en arrestatie van een ontvoerder die een wanhopige poging deed om aan de jagende politie te ontkomen. Maar voordat u bij 5:18 in de video het antwoord ziet, mag u raden hoe hoog de straf van deze waaghals uitviel. Even een samenvatting van de feiten: de 24-jarige man ontvoerde zijn ex-vriendin en haar hond (!), bedreigde haar met een mes, vluchtte voor de politie en reed daarbij over de vluchtstrook, tegen het verkeer in, haalde rechts in, tikte snelheden van 200 km/u aan en beukte twee politiewagens. Met een speciale vermelding voor het haast cartooneske rondje op de rotonde met een sliert zwaailichtmakkers in het kielzog. Zeg het maar: wat is tegenwoordig de prijs voor een dollemansrit met een gebroken hart van bijna 50 minuten? Gratis tip van ons: uw eerste ingeving ligt sowieso te hoog.