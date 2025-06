Aanslag op de persvrijheid oh nee op de feestvrijheid

Maar wat klopt er niet aan dit verhaal?

A: "Nieuws van de dag-verslaggever Pim Markering sprak zaterdagavond een groepje van vijf ruzie zoekende jongeren aan. De jonge televisiereporter moest dat bekopen met een snoeiharde klap tegen zijn kaak, die daardoor op twee plekken brak."

B: "Hij dacht zaterdagavond gezellig een biertje te gaan drinken met wat vrienden in de Keizerstraat in Scheveningen, toen even na half elf het groepje van vijf lichtgetinte jongens van rond de twintig de boel kwam verstieren. „Ze liepen tussen de terrassen door en waren duidelijk op zoek naar ruzie. Ze stootten mensen aan en een van hen gooide een beker richting een oude vrouw”"

C: "Toen Markering en een vriend daar wat van zeiden, bleek het vijftal daar niet van gediend. En één groepslid in het bijzonder. „Die vriend van mij - bepaald geen kleine jongen - kreeg een klap op zijn oog, waarna de dader lachend en met de tong uit zijn mond wegrende. Maar hij kwam terug en pakte een stoel en wilde daarmee gaan gooien. Toen ik hem wilde tegenhouden, kreeg ik een harde klap op mijn kaak.”"

D: "Markering omschrijft de groep als ’lichtgetinte’ jongens van ’rond de twintig jaar’. „Een van het had een Ajax-shirt aan met achterop Maroc en rugnummer 25.”"

Antwoord na de breek.