Kijk UvA-bestuur! Dit is dus wat er gebeurt als je niet respectvol in dialoog gaat met al dat stokkenmeppende tuig. Om te protesteren tegen de Israëlische bezetting van Gaza, hebben demonstranten de openbare weg bezet. Dit, nadat ze net uit een pand waren gezet, dat ze ook al hadden bezet om te demonstreren tegen de Israëlische bezetting van Gaza. Maar zoals dat wel eens gaat met openbare wegen, daar rijden mensen overheen. Mensen, die er langs willen. En daar ga je dan respectvol mee in dialoog, door ze weg te duwen. "Je kan gewoon over de stoep!" Ja en jij kan ook gewoon naar huis maat. De politie is gesignaleerd.

UPDATE 17u15: Demonstranten hebben zich deels verplaatst naar de Sarphatistraat, waar nu eveneens de weg geblokkeerd wordt.

UPDATE 17u50: Nu de Mauritskade geblokkeerd. Er ontstaat een file. Demonstranten hebben de directe omgeving van de universiteit verlaten.