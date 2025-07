De NOS spreekt zelfs van een heuse "schermutseling" tussen Dijksma en anti-Israëlische demonstranten. In de gemeenteraad werd een zogeheten burgermotie besproken, ditmaal over het boycotten van Israëlische producten. Nou, die motie redde het dus niet, en Dijksma bijna ook niet! "Burgemeester Sharon Dijksma had de demonstranten eerder nog gewaarschuwd, maar besloot het nu over een andere boeg te gooien. Nadat ze de vergadering had geschorst, verzocht ze de demonstranten om de tribune te verlaten. Toen dit niet gebeurde besloot ze om zelf de meute in beweging te krijgen. Met enig fysiek contact nam Dijksma de groep mee naar buiten. Toen de sfeer buiten grimmig werd, werd Dijksma door het veiligheidspersoneel meegenomen in een auto. Via een achteringang kon de burgemeester de raadszaal weer ingaan, omdat de demonstranten de reguliere ingang blokkeerden. "Daar vielen ook klappen en daar stond ik eigenlijk tussen", zegt Dijksma." Democratie vanuit de voorste loopgraaf dit.