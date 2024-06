Komt natuurlijk als onvermijdelijke reactie op die brief van de rectoren van alle 15 Nederlandse universiteiten die zeiden te weigeren banden met Israëlische universiteiten te verbreken. In de brief van 13 anti-Israëlische studentenorganisaties uit 14 steden lezen we:

"We organiseerden presentaties, paneldiscussies, infobijeenkomsten en schreven talloze stukken die aantonen hoe Israëlische universiteiten een essentieel deel uitmaken van Israëls militair-industriële economie (...)."

Ja, zo kun je het landelijke spoor van vernieling ook omschrijven natuurlijk.

"(...) Ons antwoord? De tijd is op. Wij, studenten uit de kampementen, bezettingen en demonstraties, blijven actievoeren totdat onze roep om rechtvaardigheid – het boycotten en desinvesteren van medeplichtige instellingen en bedrijven – gehoord wordt. Politiegeweld, ontruimingen, tijdrekken met commissies, het bewust verkeerd voorstellen van onze acties en eisen in een universiteitswijde email of een opiniestuk, niks kan en zal ons stoppen."

Ja kijk weet je. Het probleem van "niks kan en zal ons stoppen" zeggen is dat je uiteindelijk toch zal stoppen voordat je doelen behaald zijn, omdat de algehele maatschappelijke temperatuur rondom dit thema niet meer correspondeert met de temperatuur waarin je die belofte deed. (We verkeren sowieso al in de stuiptrekfase, maar dat heeft de voorhoede altijd pas als laatste door.)

En dan moet je binnenkort dus heel treurig de aftocht blazen, waarin je het breken van de eigen beloftes opzichtig herverpakt als op een of andere manier toch een morele overwinning of zo.

Bovendien; deze demonstranten zijn geen geharde verzetsstrijders hè, het zijn cosplayers uit de hogere middenstand die uiteindelijk gewoon keurig voor het gearriveerde bestaan kiezen bij een ngo of universiteit die de volgende generatie cosplayers opleidt.