Onderzoek wees uit dat er explosief materiaal in het voertuig aanwezig was. Dit is door de EOD veiliggesteld en wordt elders onschadelijk gemaakt. Bewoners mogen weer naar huis. We doen verder onderzoek. https://t.co/E6trYDw3yX

Dan kan je misschien de slaap al niet vatten omdat je 's ochtends om 8 uur een functioneringsgesprek met de baas op kantoor hebt, maar dan word je als bewoner van een flat op de Aziëlaan ook nog eens opgeschrikt door een achtervolging in je straat en mag je even later subiet je bed uit van de politie om naar een godvergeten Van der Valk-hotel te slaapwandelen. EN WAAROM? Nou omdat er explosief materiaal in je straat ligt. Het maakt een Utrechtse nacht die je normaal alleen in films ziet. Een kutnacht welteverstaan. Komt allemaal door de inzittende(n) van een auto die gisteravond op de Beneluxlaan werd klemgereden door de politie. De verdachte(n) ervandoor - elk spoor ontbreekt vooralsnog. De heren en dames in blauw concentreerden zich vooral op de wagen. Er werd namelijk vermoed dat daar explosieve stoffen in lagen, wat later die nacht door de Explosieve Opruimingsdienst van Defensie werd bevestigd. Uitstekend dus dat de heren en dames in blauw zich op die wagen concentreerden.