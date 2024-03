De man die vrijdag rabbijn Aryeh Heintz in de Utrechtse Action op z'n hoofd sloeg heeft zich vandaag bij de politie gemeld. De 40-jarige verdachte woonachtig in de Domstad is direct aangehouden. Het onderzoek is nog bezig, blijkt uit het perscommuniqué: "Daarom komen wij ook nu nog graag in contact met mensen die iets hebben gezien. De politie is specifiek op zoek naar een boa die in zijn vrije tijd vermoedelijk getuige is geweest van het incident. Wij verzoeken deze specifieke getuige zich te melden." Het staat dan wel niet letterlijk in de ambtseed maar je zou verwachten dat een buitengewoon opsporingsambtenaar op z'n vrije dag toch in actie komt of in ieder geval z'n collega's ff belt als er iets gebeurt. Bovendien is dit een signalement van niets. Droeg de boa in kwestie een hoofddoek, keppeltje, kruisje of tulband, Sharon?