Bouwen, bouwen, bouwen aan de Brailledreef. Maar in de Utrechtse wijk Overvecht verrijzen binnenkort geen huizen maar 7676 (schrijve: zesenzeventighonderdzesenzeventig) zonnepanelen. Het stadhuis had graag woningen gezien maar de grond is van het hoogheemraadschap en het mag van het bestemmingsplan dus dan houdt het op. Nu ja, extra stroom voor de Utrechters is ook wat waard. FOUT. De Stichtse Rijnlanden gaat de prik voor de eigen rioolwaterzuivering gebruiken wegens 'een emissieloos en circulair waterschap'. Wel komen er een insectenhotel, een poel geschikt voor salamanders en kikkers, takkenrillen (schuilplaats voor zoogdieren zoals mensen egels) én een broeihoop voor ringslangen want die moeten ook allemaal wonen, nietwaar. Het zit Hugo de Jonge echt niet mee.