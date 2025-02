Hee wat gek! Hoe kan dat nou?? "De politie heeft woensdag een 24-jarige man uit Venray aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Hij wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch misdrijf en verspreiding van opruiende geschriften."

Ja, blijkt er dus in Venray een geradicaliseerde gozer te zitten die op TikTok voor de ogen van "duizenden volgers" allerlei haatbaarddingen zei over haatbaardonderwerpen, waarover hij las in de haatbaardencourant van IS. In de video's zou hij terreuraanslagen verheerlijken en plaatste hij een screenshot van de IS-krant waarop werd opgeroepen tot het plegen van aanslagen, wat ons betreft een DIKKE HINT. Toch hadden we dit alles in Nederland pas door de Belgische popo aan de bel trok. "De Nederlandse politie wist de man te identificeren en stelde vast dat het om een inwoner van Venray ging, een asielzoeker uit Syrië die sinds 2018 in Nederland verbleef."

Hoe dan ook, de man is opgepakt. THANKS, ZUIDERBUURTJES!