We salute the rank, not the man

"Want als een advocaat, in dit specifieke geval, de zaak voor mij moet gaan winnen, dan moet ik nog eens heel goed nadenken wat het uniform en onze Driekleur nog voor waarde hebben voor mij.”

Aldus majoor Marco Kroon, drager van de Militaire Willemsorde, de hoogste Nederlandse onderscheiding die wordt uitgereikt voor daden die getuigen van moed, beleid en trouw.

Foto hierboven van Kroon in vol ornaat is van 4 mei, Dodenherdenking dit jaar op De Dam, waar de Nederlandse vlag halfstok hangt, 1 minuut stilte wordt betracht, de Last Post klinkt, alsook het Nederlandse volksklied. Een dag later, op 5 mei in Wageningen betoonde Kroon wederom moed, beleid en trouw door idioten uit te schakelen die een officiële vrijheidsherdenking door de minister van Defensie wilden verstoren. Dat ging er heel netjes aan toe.

Maar toch deden VIJF IDIOTEN aangifte tegen Redder des Vaderlands Kroon wegens huilie. Hier een foto van die verschrikkelijke schaafwond (Waarschuwing: NSFW 18+ GORE). En onderstaand de beelden van majoor Kroon die moedig ingrijpt.