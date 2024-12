Je kunt in dit land je kont niet keren of er verschijnt een onderzoek dat de jeugd niet kan rekenen, de jeugd niet kan lezen, de jeugd niet kan vapen (oh nee) of gewoon heel erg dom is, maar nu is het tijd voor DE WAARHEID. Uit internationaal vergelijkend onderzoek (PIAAC, niet te verwarren met PISA, of PISANG, of PIAS) blijkt namelijk dat Nederlandse volwassen prima scoren op taal en rekenen. En dan zegt u meteen HA VOLWASSENEN HEBBEN TENMINSTE GOED ONDERWIJS gehad, maarrrr jongeren tussen de 16 en 24 scoren eigenlijk ook hartstikke goed. En weet u wie er helemaal niet goed scoren? Ouderen! "Op taalvaardigheid scoren 16-24-jarigen gemiddeld 23 punten hoger op taalvaardigheden dan de 55-65-jarigen: een halve vaardigheidsschaal. Voor rekenvaardigheid scoren jongeren 24 punten hoger en voor probleemoplossend vermogen scoren de jongeren 30 punten hoger. De groep 55-65-jarigen scoort wel significant beter dan het OECD-gemiddelde, dat geldt voor alle vaardigheden." En weet u wie nog dommer zijn dan 55- tot 65-jarigen? 65- tot 75-jarigen! Daar is ook onderzoek naar gedaan namelijk. "In vergelijking met 16-65-jarigen zijn de vaardigheden van ouderen op alle drie de vaardigheidsgebieden significant lager." De ouderen van tegenwoordig kunnen niks! Hoe moet het nu met het verleden van dit land!?