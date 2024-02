Komt mooi uit want ze kunnen ook niet lezen

Nederlandse kinderen kunnen niet rekenen. Dat zegt de Onderwijsinspectie vandaag dus reken maar dat het klopt. "Aan het einde van het tweede leerjaar in 2021-2022 had 72% van de leerlingen op het niveau vmbo-basis/kader het referentieniveau 1F nog niet behaald. En 20% van de havo/vwo-leerlingen haalde aan het einde van het tweede leerjaar niet het niveau 2F." Dat betekent dus dat 72% + 20% oftewel 92% van onze jeugd niet kan rekenen! En dan ook nog eens 1F niet halen, vermenigvuldigd met 2F maakt 2F^2, wat weer gelijkstaat aan 4G, wat betekent dat maar 8% van de leerlingen aan het einde van het vierde leerjaar zijn mobieltje kan opladen. Dat, terwijl je zonder goede rekenvaardigheden nooit minister van Volksgezondheid en/of hoogleraar op de een-na-beste universiteit van Singapore kunt worden! Dit land is ziek period.