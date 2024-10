Nederlandse kinderen kunnen niet meer schrijven, Nederlandse kinderen kunnen niet meer rekenen, de Onderwijsinspectie zegt dat 1 op de 5 scholen eigenlijk niet voldoet en ondertussen blijkt diezelfde inspectie al jarenlang niet te voldoen aan de eis om tenminste een keer in de vier jaar op elke school even langs te komen. "Staatssecretaris Mariëlle Paul van Onderwijs stuurde vandaag plotseling een brief naar de Kamer, na vragen van de NOS en Nieuwsuur. Daarin erkent ze dat de inspectie tussen 2014 en 2019 een derde van de scholen niet elke vier jaar heeft bezocht. Ook heeft de toezichthouder zijn registratie niet op orde, waardoor het ministerie zich gebaseerd heeft op onvolledige informatie en de Kamer jarenlang verkeerd is geïnformeerd. De staatssecretaris zegt dat te betreuren." Nou staatssecretaris Paul, misschien is het tijd om eens flink met te deuren te gaan slaan in een overleg met die luie inspecteurs! Oh wacht...