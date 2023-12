Hun van de Volskrant hebe nuws over onse 15-jarigu en dat di e niet meer kenne lese en sgrijfe. Nou en. Ze kenne tog tiktokku en snepchetten en OnlyFanse en ChatGTP enso dus bOEIUU. Daar lir je een stuk meer fan dan als ju op viezu kamurtjus moet doen alsof Eus of Öz of kneus haha kneus een goede sgrijfer is. Weddu dat die deese week wir in hut AA DEE een golum gaad tikku over leesfaardighijt enzo? Zolang onse boekproomoters doen alsof Eus een sgrijfer is en du familie Chabot het boekuweekgesgenk mach sgrijfe moetuh zu niet seiken. Stop met leese. Neuken is lekkerder.