Is dit nou wat ze bedoelen met het dekoloniseren van de wiskunde? Bovenstaand plaatje (via) komt uit het boek Math-ish. Finding Creativity, Diversity, and Meaning in Mathematics. U denkt misschien: haha, een dom plaatje van iemand die niks van wiskunde snapt maar wel een heel boek volleutert over diversiteit, tot u de achterflap leest. "Dr. Jo Boaler is a professor of mathematics education at Stanford University." Nogmaals. Deze vrouw is hoogleraar op Stanford in wiskundeonderwijs. Stanford. Wiskunde. Onderwijs. De academische wereld is dus zo ingericht dat je op Stanford hoogleraar wiskundeonderwijs kunt worden en dit in een boek schrijft. Jo Boaler is bovendien medeontwerper van het controversiële nieuwe wiskundecurriculum in Californië. Nogmaals. Hoogleraar. Wiskunde. Onderwijs. En reken maar dat dit soort denken al lang is doorgedrongen tot het onderwijs in Nederland. Anders was FoutloosRekenen.nl geen reteslimme onderneming, maar gewoon een overheidswebsite. Zin in de toekomst!