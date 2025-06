Of niet he

Gefeliciteerd aan Anne-Fleur, Lily-Mercedes, Mohamed, Muhammad, Mohammed en alle andere jongens, meisjes en hen/huns die GESLAAGT zijn. Zeg maar vaarwel tegen de wereld van blokuren Duits, brugpiepers en onverwachte SO's, hier begint HET ECHTE LEVEN. Het lijkt nu nog vreemd en ver weg, maar een flink deel van jullie staat over een jaar gewoon met een bivakmuts op het interieur van jullie nieuwe onderwijsinstelling te herschikken of te spuitkotsen na een shotje paardenzaad bij het ontfeuten. Probeer tot die tijd nog te genieten van de zomer en zoek ondertussen vast uit welke anarchistische krakerscommune het beste bij je past. Neem desnoods een tussenjaar om even uitgebreid te klimaatstressen. Nou hup VLAG UIT, TAS ERAAN, gratis vapes met taartsmaak voor jullie!