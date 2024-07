Dramatisch nieuws in de wereld van Dave Boeldrink, Cumberto Tan, Diarreetje Hazes, Waylon, Sandertje Schimmelpenninck en al die anderen, want meestal had het iets te maken met iets wipperigs: door wie ze nu weer zijn gepijpt, met wie ze nu weer zijn vreemdgegaan, wie ze nu weer zwanger hebben geknald, wie ze nu weer naar de Twentse boerderij hebben gehaald, dat werk. YVONNE COLDEWEIJER IS GESTOPT MET JUICEN. Geen idee of het een guilty pleasure is, maar we vonden 'r wel cool. Veeeeel leuker dan al die belegen en vileine trutten als Evert Santegoeds en de hypocriete, en vreselijke, tafel vol onderkruipers van Shownieuws, met onder anderen de volslagen weggooier en nikskunner Ronald Molendijk, de dramatische presentatrice Tooske, hater van verkrachtingslachtoffers Natacha Harlequin en meer van dat soort klungels. Yvonne Coldeweijer was keihard, de jaren 2020-2023 waren de internetjaren van Coldeweijer - de sjeu was eraf en ze trok zelf de stekker. Mooi. Bedankt Yv, voor alles wat je niet voor de BN'ers hebt gedaan.