We kunnen onze kont ook niet keren of het gaat meteen mis op de dansvloer van het leven - de werkvloer. Een mijnheer in de 'petrochemiebranche' zat aan de reetjes, schaamstreken en jurkjes van vrouwen onder het mom van 'losse bedrijfscultuur'. Zo'n hengstenbal bij NOS Sport waarbij de grootste gorilla's in de apenkooi hun uiterste best doen om te mogen paren met de mooiste madammen, ook een geval van 'losse bedrijfscultuur'. En al die witgeonderbroekte smeerbekjes bij de VARA: 'losse bedrijfscultuur'. Straks gaan ze ons nog vertellen dat Dick Schoof zich - in het puur hypothetische geval natuurlijk - niet eens meer mag laten afbeuken in een Haags bezemhok door een stagiaire met de naam Monica. Enfin, een losse bedrijfscultuur, hadden wij die ook maar.