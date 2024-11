Er zijn tedere minnaars, en er is Kanye West. Er is seks, en er is verkrachting. Er is voorspel, en er is iemand aanwijzen, zeggen "Give me the Asian girl", haar ongevraagd wurgen, en vervolgens met meerdere vingers als ware het een piemel in haar mond rammen. Er is vragen om consent, en er is doodleuk doorwurgen terwijl iemand haar bewustzijn verliest. Er is dirty talk, en er is "This is art. This is fucking art. I am like Picasso."

Christus te paard zeg als dit is wat hij in het echt doet willen we niet weten wat voor porno hij kijkt. Zou allemaal gebeurd zijn in 2010, toen Ye een turbulente knipperlichtrelatie had met Amber Rose. Man is nu net gescheiden dus misschien een idee om 'm preventief op te sluiten. Wellicht handig om rongslingerende exemplaren van Mein Kampf preventief op te bergen voor het geval dat.