Hoor eens wij zijn de beroerdste niet, we gaan niet alleen met onze tijd mee maar zijn 'm ver vooruit als het nodig is. Neem het grote GeenStijl sekscontract dat we 4,5 jaar geleden publiceerden. Het begon misschien als grap maar inmiddels adviseren we u met klem het goede ding in tienvoud uit te printen en te allen tijde bij u te dragen, bij voorkeur in de portemonnee. Het leuke is dat het gehannes rondom het omdoen van een condoom niet langer de zaaddodendste onderbreking is die aan seks voorafgaat (glas halfvol in het Stamcafé, red.). Dat danken we aan de nieuwe consentwet, die we dan weer danken aan ongelooflijke pedaalemmers als Ali Bouali of de Utrechtse corpsbal die eerder dit jaar veroordeeld werd wegens twee verkrachtingen en nog steeds niet kan geloven dat de dames niet ruw door Hem genomen wilden worden.

Lang verhaal kort: Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u, maar vul eerste effe dit formulier in. Tenzij u geen totale idioot bent, natuurlijk, in dat geval kunt u prima zonder.