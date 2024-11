Eindelijk. Mensenrechtenactivisten die begaan zijn met het lot van het Palestijnse volk hebben in Hilversum het gebouw van de NOS geblokkeerd. "Werknemers van de NOS die naar binnen willen, worden door hen tegengehouden. Drie demonstranten hebben zich aan elkaar vastgemaakt en liggen voor de ingang van het NOS-gebouw." Dat is misschien vervelend, en wij keuren dit soort 'demonstraties' die gewoon smerige intimidatie zijn natuurlijk af, maar het is niet zo dat de NOS dit niet al een tijdje aan had kunnen zien komen. Zo was het nog maar vorige maand dat een correspondent van de NOS afvroeg wat jij 'als vredelievende Hamas-leider' zou doen met de gijzelaars. Hoezo 'als'? Alsof niet alle leiders van Hamas streven naar een veilig en vrij Palestina. En dat de NOS berichtgeving over orgaandiefstal door Israël introk was natuurlijk ook een journalistieke schande, om nog maar te zwijgen over de bevooroordeelde berichtgeving in de nasleep van 7 oktober. En hoezo worden vrijheidsstrijders van Hamas door de NOS eigenlijk beschouwd als terroristen? En dat In Memoriam van Ismail Haniyeh had ook wel wat positiever gekund. Maar goed, dat is nog geen reden om op NOS'erjacht te gaan en iedereen die op het Mediapark naar binnen wil te controleren op een NOS-pasje. Laat Rob Trip gewoon zijn karwei afmaken! From the Loosdrechtse Plassen to the Gooimeer, NOS will be free!

UPDATE: Actie voorbij, NUL (0) arrestaties