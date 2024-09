"Het NOS Journaal Makkelijke Taal wordt gepresenteerd door de bekende gezichten van het NOS Journaal en is dagelijks te zien om 17.00 uur op NPO 1. Het gewone journaal komt dan te vervallen." Het Journaal. Te moeluk. En dan nu in het café: het Journaal in Makkelijke Taal in nóg Makkelijkere Taal!