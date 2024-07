Weet u wat ook VERSCHRIKKELIJK ENG is? Zeeschuim! Dat is schuim, uit de zee. Daar zit namelijk PFAS in en zoals u weet gaan we allemaal dood aan de PFAS. Maar nu heeft de NOS iets verschrikkelijks ontdekt. Er staat namelijk alleen een advies op niet in zeeschuim te spelen op de website www.zwemwater.nl, maar dat is niet echt een druk bezochte site zoals bijvoorbeeld www.nos.nl, of www.geenstijl.nl, of www.onlyfans.com, of www.startpagina.nl, enfin, niemand ziet dat advies. Oei! "Tot en met juni was het advies om jezelf af te spoelen na een dagje strand en ervoor te zorgen dat kinderen en huisdieren zo min mogelijk zeeschuim inslikken. In juli is dat aangepast. Het advies is nu om er helemaal van weg te blijven. "Laat kinderen en huisdieren niet in zeeschuim spelen", staat op de voornaamste informatiebron, de overheidswebsite zwemwater.nl."

En dankzij de NOS kunnen we nu gelukkig alsnog allemaal bang zijn voor zeeschuim. "Hoe gevaarlijk hoge concentraties PFAS in zeeschuim zijn, is nog niet duidelijk." Maar goed, beter dat we met zijn allen preventief bang zijn! Wij eisen waarschuwingsborden bij de zee! En bordjes bij de frietkraam dat je dik wordt van friet! En bordjes bij de kroeg dat je dronken wordt van bier! En foto's op de pakjes peuken dat je kanker krijgt van peuken! Informeer ons! Maak ons bang! Helluuuup!