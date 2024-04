We begonnen met het gezeik rond de CO2-uitstoot, daarna kwam het stikstofgeneuzel en nu gaan we vrolijk verder met PFAS. Elf organisaties dagen de Staat der Nederlanden voor de rechter voor de verontreiniging en gezondheidsschade die wordt veroorzaakt door PFAS. "De belangrijkste eisen zijn dat erkend wordt dat de Staat aansprakelijk is voor de PFAS-verontreiniging, verplicht wordt alle vervuiling op te ruimen en een landelijk gezondheidsonderzoek uitvoert." We zijn benieuwd hoe de organisaties bijvoorbeeld dat "alle vervuiling opruimen" voor zich zien, want zoals u weet zit PFAS tegenwoordig werkelijk overal in en is er ook nog geen goede methode gevonden om deze vervelende stofjes af te breken. Maar sinds die verdraaide Urgenda-uitspraak kijken we niet meer op van rechters die op de stoel van de politiek gaan zitten en daarom bereiden we ons alvast voor op niet mogen bouwen wegens PFAS, niet mogen zwemmen wegens PFAS, niet mogen reizen wegens PFAS, het uitkopen van Chemours op kosten van de belastingbetaler en een PFAS-belasting op alles. Aan de kant stikstof, PFAS is het nieuwe probleemkindje in dit land.