Oké even resumerend. Pim Lammers, een vriendelijke maar zeer matige dichter en auteur, schreef ooit een fictief verhaal voor volwassenen waar wat gore dingen in gebeurden en mocht toen van allerlei volstrekte idioten geen kinderboekenweekgeschenk meer schrijven. Zoiets noemen we een morele paniekaanval, die in dit specifieke geval werd aangejaagd door de ophitsers van Civitas Christiana, een organisatie die ter aarde is om, nu ja, op te hitsen. Lammers kreeg vervolgens allemaal doodsbedreigingen en trok zich terug, de hetze duurde voort, een gang naar de rechter volgde en nu zitten die conservatieve katholieken opeens geknield voor dhr Lammers met een open mondje en een zaadvragende blik in de ogen. Slobberen jongens, ritmisch slobberen, en daarna doorslikken graag.

De haatblogs van CC staan overigens op het moment van schrijven nog gewoon online, maar dat is dus normaliter een kwestie van tijd. Gaat dus om dit soort spul: