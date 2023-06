TRIGGER WARNING! NIET VERDER LEZEN! HIER KOMEN VERSCHRIKKELIJKE MENINGEN AAN! DIT KAN ECHT NIET! METEEN ONTSLAAN ZO IEMAND!

Ene Bart Drenth is opgestapt als directeur van de Maastrichtse kunstbeurs TEFAF vanwege zijn "anti-woke" tweets. De tweets werden opgemerkt door kunstcolumniste Annie Armstrong (achter de paywall, mirror) en toen heeft het bestuur Drenth verdedigd als een baksteen laten vallen: "Hidde van Seggelen, bestuursvoorzitter van Tefaf, spreekt van een onvermijdelijk afscheid. „In overleg met Drenth zijn we tot de conclusie gekomen dat hij moest vertrekken. Tefaf is een van de belangrijkste kunsthandelsorganisaties in de wereld. Wij staan open voor alle culturen. De waarden waar wij als organisatie voor staan, laten geen ruimte voor de opvattingen die Drenth verkondigde.”"

De tweets van Drenth zitten nu achter een slotje, maar de screenshots (na de breek) die wij via """bronnen""" hebben gekregen, geven nou niet bepaald de indruk geven dat we hier met een Hele Grote Denker te maken hebben. Dat neemt niet weg: dit stond al die tijd gewoon open en bloot op internet en vormde kennelijk voor het bestuur van TEFAF geen enkele belemmering om de man aan te stellen. De snelheid waarmee de column van Armstrong, die zelf een passief-agressieve disclaimer maakt ("I mean, hey, I believe in the right to voice your own opinion as much as the next guy. I just also believe in my own right to note those opinions in my widely-circulated gossip column."), leidt tot professionele executie door de Inclusitie geeft toch wel te denken over Deze Tijd.

Komen de KEIHARDE BEWIJZEN hoor:

"On his page, @bartdrenth (which he made private after I reached out to him for comment), he has litanies of tweets that take issue with the teachings of the Quran, conflate “woke” culture with fascism. (I would have never had any reason to assume someone employed by buttoned-up TEFAF is an avid Red Scare listener, but now I do.)

Other choice tweets include: “Speculating about the transition of the population is only a problem when you are not a Muslim,” “Woke is the new Westboro: Hyper-Calvinistic hagglers,” “Really, your L+ rights are best protected if you are waving around Palestinian flags on the pride parade,” “Where are you really from?’ is of course racist. And ‘We want apologies from a white person’ of course is not,” and, just this month, “Normaliseer kritiek op de koran en de profeet,” which translates to “Normalize criticism of the Quran and the Prophet.”" (zie voor CONTEXT bij die laatste quote: screenshot na de breek, GS)

Ja dat leest u goed. Door dit soort meningen kun je in de culturele sector je baan kwijtraken. Lekker vrije artistieke boel daar!

CONTEXT

Geen fan van WOKE

Sorry we snappen niet helemaal wat hier staat

Groot theoloog

Mag dus NIET

Scherp op de centen!

En journalistieke normen!

Parodie alert

Tja

Geen fan van D66