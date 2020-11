Inmiddels een zoontje en een paar musea-cycli verder, maar de kunstwereld is nog steeds beyond redemption. Dat bluffen we trouwens, want we weten helemaal niets van de kunstwereld, maar we zijn wel tegen. Ditmaal passeert Beatrix Ruf (wiki) de revue, die tot eind oktober 2017 directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam tot ze 'zelf opstapte' wegens een belangenverstrengeling t.w.v. 437.000 euro. En we weten niet of we nu zo gestuurd worden door Stefans editing, of dat ze daadwerkelijk een soort belichaming is van dat Luciferiaanse onbehagen dat we voelen bij Pinocchio's Coachman, die arme kindertjes met vluchtige genoegens de ezel-slavernij in lokt.

Stefan ergens: "Het gaat er gewoon om dat dat politieke verhaal dat zij moet houden om commerciële kunst dat museum in te krijgen failiet is, dat het kapot is, en dat het op slot zit." Kate eventjes verderop over miljardair en kunstbekende Rob Defares (wiki) : "(...) en anderzijds hoe weinig invloed hij heeft op de cultuur, met het geld dat hij heeft. En dat is inderdaad, zoals Tarik dat zegt, omdat de cultuur in handen is van de ideologie. Dus het maakt niet uit hoeveel geld hij doorspeelt aan Beatrix Ruf, hij zal nooit kunnen bepalen wat er voor nieuws in dat museum gebeurt. Daar heeft hij 0 invloed op. (...) Omdat iedereen aan dat goede-smaak-linkse-ideologie-verhaal vastzit. En dat ook van elkaar eist."

Ach, cultuur. Het schijnt te moeten.

